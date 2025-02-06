В Москве оштрафовали иностранца за распространение экстремистских книг в хостеле

«Суд постановил Косимова Рузимухаммада Хасанжона Угли признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) и назначить ему наказание в виде административного штрафа с конфискацией экстремистских материалов», — сказано в одном из документов дела. Там не указана сумма, которую необходимо выплатить правонарушителю, однако упомянутая статья предусматривает штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей.