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В Москве оштрафовали иностранца за распространение экстремистских книг в хостеле

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы оштрафовал иностранного гражданина Рузимухаммада Хасанжона Угли Касимова за распространение в столичном хостеле книг религиозного толка, признанных российским судом экстремистскими. Об этом сказано в материалах судебного заседания, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил Косимова Рузимухаммада Хасанжона Угли признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) и назначить ему наказание в виде административного штрафа с конфискацией экстремистских материалов», — сказано в одном из документов дела. Там не указана сумма, которую необходимо выплатить правонарушителю, однако упомянутая статья предусматривает штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей.

Как отмечается в материалах дела, Косимов 29 января 2025 года на втором этаже хостела «Мосотель» передавал всем желающим книги религиозной направленности: «Ёсин таборак ва кичик суралар», «Иймон ва хузун», а также «Книгу единобожия». Все они признаны Артемовским городским судом экстремистской литературой и включены Минюстом в соответствующий перечень.

В судебном заседании Касимов полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По этой причине суд не стал назначать ему наказание в виде ареста, а ограничился денежным штрафом.