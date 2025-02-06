Мигрант задушил хабаровчанку за измену и получил срок

Преступление произошло в марте 2024 года. Злоумышленник узнал об измене возлюбленной и во время ссоры в квартире на улице Краснореченской нанес ей не менее 12 ударов по голове и телу. Из-за взыгравшей ревности он не стал ограничиваться побоями и вскоре после них задушил женщину.