Мигрант задушил хабаровчанку за измену и получил срок

В Хабаровске вынесен приговор 51-летнему иностранному гражданину за убийство своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Преступление произошло в марте 2024 года. Злоумышленник узнал об измене возлюбленной и во время ссоры в квартире на улице Краснореченской нанес ей не менее 12 ударов по голове и телу. Из-за взыгравшей ревности он не стал ограничиваться побоями и вскоре после них задушил женщину.
Следователи провели все необходимые действия и предъявили приезжему обвинение. Индустриальный районный суд признал его виновным по статье 105 УК РФ.
Суд приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.