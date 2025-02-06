Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигрант задушил хабаровчанку за измену и получил срок

Суд приговорил мужчину к исправительной колонии строгого режима.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске вынесен приговор 51-летнему иностранному гражданину за убийство своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Преступление произошло в марте 2024 года. Злоумышленник узнал об измене возлюбленной и во время ссоры в квартире на улице Краснореченской нанес ей не менее 12 ударов по голове и телу. Из-за взыгравшей ревности он не стал ограничиваться побоями и вскоре после них задушил женщину.

Следователи провели все необходимые действия и предъявили приезжему обвинение. Индустриальный районный суд признал его виновным по статье 105 УК РФ.

Суд приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.