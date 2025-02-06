В Красноярском крае потушили 15 пожаров за сутки

Неправильная топка печей (оставление их без присмотра и перекал) также часто приводит к возгораниям зимой. В селе Бражное Канского района по этой причине загорелся дом. Пламя успело повредить стены, мебель и вещи на площади 20 квадратных метров. В его тушении принимали участие 11 сотрудников МЧС.