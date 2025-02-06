В Красноярском крае потушили 15 пожаров за сутки

В Красноярском крае произошло 15 пожаров за сутки. Их распространенной причиной остается короткое замыкание электропроводки.
Так, в селе Карапсель Иланского района из-за неисправной проводки полностью сгорел дом с надворными постройками. Обошлось без пострадавших.
Огонь быстро распространился на площади 400 квадратных метров. С ним боролись 17 пожарных и добровольцев с помощью четырех единиц спецтехники.
Неправильная топка печей (оставление их без присмотра и перекал) также часто приводит к возгораниям зимой. В селе Бражное Канского района по этой причине загорелся дом. Пламя успело повредить стены, мебель и вещи на площади 20 квадратных метров. В его тушении принимали участие 11 сотрудников МЧС.