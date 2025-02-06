Рейсовый автобус попал в аварию в Усть-Куте

В Усть-Куте, что в Иркутской области 4 февраля 2024 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и большегруза. В сети появилось видео: пассажиры стоят на улице, авто разбиты.
Очевидцы делают предположение, что случилось все из-за непогоды. На дорогах гололед, а также плохая видимость из-за снега и ветра. Однако почему именно произошла авария — пока неизвестно.
Как стало известно КП-Иркутск, в ДТП никто не пострадал. Госавтоинспекторам предстоит разобраться в условиях и причинах произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мероприятие «Злостный неплательщик» пройдет в Братске и районе 6 февраля. В этот день инспекторы будут искать водителей, которые не уплачивают административные штрафы, и привлекать их к административной ответственности.