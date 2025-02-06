В Красноярске группа людей организовала незаконную миграцию 1,5 тыс. иностранцев

«В Красноярске десять местных жителей предстанут перед судом за организацию незаконной миграции более 1,5 тыс. иностранных граждан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю», — сообщили в СК.
Следствие установило, что в период с января 2022 года по октябрь 2023 года трое жителей Красноярска организовали канал незаконной легализации иностранцев на территории России. Они ставили их на фиктивный миграционный учет и заключали подложные трудовые договоры. «В дальнейшем в состав организованной группы вошли еще семь человек, которые за денежное вознаграждение заключали от своего имени с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры и регистрировали их по месту своего жительства. За предоставление незаконных услуг обвиняемые получали от иностранцев денежное вознаграждение от 4 до 6 тыс. рублей за услугу. За время действия организованной группы более 1,5 тыс. иностранных граждан получили незаконное право на временное пребывание на территории города Красноярска», — пояснили в ведомстве.
Трое организаторов преступной деятельности взяты под стражу, остальным была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.