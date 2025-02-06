В Красноярске группа людей организовала незаконную миграцию 1,5 тыс. иностранцев

Следствие установило, что в период с января 2022 года по октябрь 2023 года трое жителей Красноярска организовали канал незаконной легализации иностранцев на территории России. Они ставили их на фиктивный миграционный учет и заключали подложные трудовые договоры. «В дальнейшем в состав организованной группы вошли еще семь человек, которые за денежное вознаграждение заключали от своего имени с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры и регистрировали их по месту своего жительства. За предоставление незаконных услуг обвиняемые получали от иностранцев денежное вознаграждение от 4 до 6 тыс. рублей за услугу. За время действия организованной группы более 1,5 тыс. иностранных граждан получили незаконное право на временное пребывание на территории города Красноярска», — пояснили в ведомстве.