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В Красноярске осудят 10 человек, легализовавших более 1,5 тысяч мигрантов

Трое организаторов под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

Источник: AP 2024

В Красноярске десять человек осудят за незаконную легализацию более 1,5 тысяч мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Следствие установило, что в период с января 2022 по октябрь 2023 года трое жителей Красноярска организовали бизнес по легализации мигрантов путем постановки их на фиктивный миграционный учет и подложных трудовых договоров. В дальнейшем в состав группы вошли еще семь человек, которые заключали с мигрантами фиктивные трудовые договоры и регистрировали по месту жительства. Брали плату от 4 до 6 тысяч рублей за услугу.

Всего они успели легализовать более 1500 иностранцев. Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 322.1 и си. 322.3 УК РФ.

Трое организаторов под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

Ранее в Красноярске задержали семерых автоподставщиков, которые орудовали на териитории региона.