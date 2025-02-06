В Красноярске осудят 10 человек, легализовавших более 1,5 тысяч мигрантов

Следствие установило, что в период с января 2022 по октябрь 2023 года трое жителей Красноярска организовали бизнес по легализации мигрантов путем постановки их на фиктивный миграционный учет и подложных трудовых договоров. В дальнейшем в состав группы вошли еще семь человек, которые заключали с мигрантами фиктивные трудовые договоры и регистрировали по месту жительства. Брали плату от 4 до 6 тысяч рублей за услугу.