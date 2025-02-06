Десятки фальшивок с трезубцем: В деле об убийстве Дугиной появились новые подробности

Напомним, Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в Подмосковье, когда её автомобиль взорвался после мероприятия в поддержку Донбасса. В ФСБ заявили, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей названа Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Ранее суд приговорил двоих участников заговора к 3,5 года заключения за изготовление фальшивых документов. Также установлено, что один из полицейских за взятку собирал информацию о семье Дугиной.