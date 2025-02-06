Десятки фальшивок с трезубцем: В деле об убийстве Дугиной появились новые подробности

Как стало известно ТАСС, правоохранители нашли у осужденного 62 бланка водительских удостоверений Украины образца 2005 года, изготовленные методами офисной и трафаретной печати. Ещё 18 бланков были выполнены по подобию прав образца 2014 года. Кроме того, у Кузнецова обнаружили десять фальшивых бланков свидетельств о регистрации ТС.
По данным следствия, именно изготовленные Кузнецовым документы на автомобиль Mini Cooper помогли исполнителям теракта убить Дугину.
Напомним, Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в Подмосковье, когда её автомобиль взорвался после мероприятия в поддержку Донбасса. В ФСБ заявили, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей названа Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Ранее суд приговорил двоих участников заговора к 3,5 года заключения за изготовление фальшивых документов. Также установлено, что один из полицейских за взятку собирал информацию о семье Дугиной.