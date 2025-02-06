В Иркутске «колдунья» предложила вылечить пенсионера от онкологии и украла 1 млн рублей

В Иркутске полицейские задержали мошенницу, выдававшую себя за гадалку, и вернули пенсионеру похищенные ею один миллион рублей. Сообщение о преступлении поступило в местный отдел полиции от 80-летнего пенсионера, который рассказал, что незнакомая женщина под предлогом снятия порчи завладела его сбережениями. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Как выяснили правоохранители, женщина с ребёнком подошла к пенсионеру, когда он выходил из продуктового магазина в Октябрьском округе. Она предложила иркутянину исцелить его от серьезного заболевания. Поняв, что смогла вызвать доверие, мошенница попросила стакан воды для мальчика и, воспользовавшись этой просьбой, вошла в квартиру пенсионера. Там она заявила, что сможет излечить его от онкологии, проведя ритуал по очищению денег.
Для этого ей понадобились все сбережения пенсионера и платок, в который она завернула купюры. В процессе проведения ритуала мошенница незаметно похитила часть денег и велела пенсионеру не вскрывать сверток в течение двух недель, после чего поспешно покинула квартиру. Когда мужчина заподозрил неладное и решил проверить свои сбережения, то обнаружил их пропажу.
На месте происшествия криминалистам удалось обнаружить отпечатки пальцев злоумышленницы, что помогло установить её личность. Выяснилось, что это 35-летняя женщина, временно проживающая в регионе. Оперативники смогли определить транспортное средство, на котором она перемещалась. Сотрудники Госавтоинспекции, получив ориентировку, остановили автомобиль и задержали подозреваемую на выезде из Иркутска. Важно отметить, что у женщины уже был опыт отбывания наказания за аналогичное преступление, а при задержании у неё были найдены похищенные деньги.
После завершения всех необходимых следственных действий полицейские вернули пенсионеру его сбережения. Мужчина искренне поблагодарил сотрудников за их быструю и слаженную работу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время правоохранительные органы проверяют задержанную на причастность к другим возможным преступлениям.
Напомним, что сотрудники полиции разыскивают двух женщин, которые обманным путем похитили деньги у 80-летней жительницы Иркутска. Злоумышленницы подошли к пенсионерке возле отделения банка. Они пообещали провести ей ритуал по «привлечению» денег. Действия «гадалок» попали на камеру видеонаблюдения. «Колдуньи» сказали пенсионерке, что в современных реалиях хранить деньги на банковском счете небезопасно, необходимо снять накопления и принести их домой.