В Иркутске «колдунья» предложила вылечить пенсионера от онкологии и украла 1 млн рублей

Как выяснили правоохранители, женщина с ребёнком подошла к пенсионеру, когда он выходил из продуктового магазина в Октябрьском округе. Она предложила иркутянину исцелить его от серьезного заболевания. Поняв, что смогла вызвать доверие, мошенница попросила стакан воды для мальчика и, воспользовавшись этой просьбой, вошла в квартиру пенсионера. Там она заявила, что сможет излечить его от онкологии, проведя ритуал по очищению денег.