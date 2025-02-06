Организовавшая интернет-магазин по продаже наркотиков в регионах РФ группа арестована

«Задержана группа лиц, организовавшая интернет-магазин по продаже наркотиков. Установлено, что житель Республики Татарстан 1993 года рождения организовал в сети Интернет магазин (сайт) по продаже наркотиков, привлек администратора, жителя Нерюнгри 2004 года рождения, восемь закладчиков-курьеров из числа жителей Нерюнгринского и Алданского районов Якутии, Амурской области, Москвы и Московской области, — говорится в сообщении. — В отношении десяти лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)». Там также добавили, что обвиняемые заключены под стражу.