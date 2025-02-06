Организовавшая интернет-магазин по продаже наркотиков в регионах РФ группа арестована

«Задержана группа лиц, организовавшая интернет-магазин по продаже наркотиков. Установлено, что житель Республики Татарстан 1993 года рождения организовал в сети Интернет магазин (сайт) по продаже наркотиков, привлек администратора, жителя Нерюнгри 2004 года рождения, восемь закладчиков-курьеров из числа жителей Нерюнгринского и Алданского районов Якутии, Амурской области, Москвы и Московской области, — говорится в сообщении. — В отношении десяти лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)». Там также добавили, что обвиняемые заключены под стражу.
Участники группы вели противоправную деятельность в городах Нерюнгри, Тында, Казань, а также на территориях Забайкалья и Подмосковья.
Сотрудники регионального УФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли более пяти килограмм наркотиков растительного и синтетического происхождения, свыше 450 доз психоактивного вещества психоделического типа, наличные денежные средства в размере 30 млн рублей и 10 млн рублей на криптовалютных счетах. В настоящее время идут следственные действия.