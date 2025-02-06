В военкоматы Хабаровска доставили 12 мигрантов с паспортами РФ после рейда

Мигрантов также проверили по учетам полиции на предмет наличия административных правонарушений, неоплаченных штрафов и причастности к преступлениям. В отношении шести нелегалов сотрудники отдела по вопросам миграции составили административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Судом им назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, им также предстоит пройти процедуру административного выдворения из страны. Мигранты находятся в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровску.