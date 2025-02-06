В военкоматы Хабаровска доставили 12 мигрантов с паспортами РФ после рейда

«12 граждан, ранее получивших российское гражданство, были доставлены в военные комиссариаты, часть из них получила повестки о явке для постановки на воинский учет», — говорится в сообщении.
Сотрудники отдела по вопросам миграции по Железнодорожному району регионального центра совместно с оперативниками из регионального УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии провели профилактические мероприятия в общежитиях и точках общественного питания в городе. Они проверили соблюдение законодательства 124 иностранцами. Семеро оказались нарушителями.
Мигрантов также проверили по учетам полиции на предмет наличия административных правонарушений, неоплаченных штрафов и причастности к преступлениям. В отношении шести нелегалов сотрудники отдела по вопросам миграции составили административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Судом им назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, им также предстоит пройти процедуру административного выдворения из страны. Мигранты находятся в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровску.
Кроме того, полицейские установили, что в 2023 году один житель Средней Азии не покинул Россию в установленный срок. Он подлежит депортации.