Против уехавшей оперной певицы возбудили новое уголовное дело

Минюст признал артистку иноагентом в мае 2023 года. В ноябре того же года Пресненский районный суд оштрафовал ее на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента. В сентябре 2024 года в отношении артистки возбудили дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. В декабре прошлого года она была заочно арестована.