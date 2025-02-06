В Новосибирске прохожий ударил студентку и забрал ее телефон

ЧП случилось в октябре 2024 года на остановке «Парк имени Кирова» в Ленинском районе. Вечером 19-летняя девушка стояла на остановке, к ней подошел прохожий и попросил позвонить. Она набрала номер и передала трубку, но прохожий стал разговаривать на ходу и уходить в арку между домами. Студентка догнала его и попросила вернуть телефон, тот в ответ попросил позвонить. Девушка снова набрала номер, прохожий стал уходить, хозяйка телефона не отставала.