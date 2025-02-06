В Новосибирске прохожий ударил студентку и забрал ее телефон

В Новосибирске суд вынес приговор 42-летнему разнорабочему, который попросил позвонить и ограбил студентку.
ЧП случилось в октябре 2024 года на остановке «Парк имени Кирова» в Ленинском районе. Вечером 19-летняя девушка стояла на остановке, к ней подошел прохожий и попросил позвонить. Она набрала номер и передала трубку, но прохожий стал разговаривать на ходу и уходить в арку между домами. Студентка догнала его и попросила вернуть телефон, тот в ответ попросил позвонить. Девушка снова набрала номер, прохожий стал уходить, хозяйка телефона не отставала.
Прохожий обернулся и толкнул 19-летнюю студентку на землю, а потом убежал с ее телефоном. Полиция задержала подозреваемого, тот признал вину и раскаялся, возместил подсудимой ущерб в 8 тысяч рублей. Ранее он не был судим, работал у индивидуального предпринимателя.
— Суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок 1 год и 6 месяцев, приговор не вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Анастасия Соловей, помощник прокурора Ленинского района.