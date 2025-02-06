На севере Японии из-за сильных снегопадов погиб человек

«По данным на сегодняшний день, мы получили информацию об одном погибшем, четырех пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, пяти пострадавших с легкими травмами», — отметил он. По словам Хаяси, мощные снегопады, которые продолжаются на севере страны с 4 февраля, привели к остановке автомобильного и железнодорожного сообщения в многочисленных областях северной префектуры Хоккайдо, было отменено более 130 внутренних авиарейсов. Генсек кабмина подчеркнул, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации и координируют действия соответствующих ведомств и экстренных служб.
На севере Японии третий день продолжаются снегопады — в некоторых районах суточный объем снежных осадков превышает 130 см. Выпадение осадков сопровождается порывами ветра до 25 м/с.