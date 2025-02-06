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Девочка пострадала в ДТП с участием двух автомобилей в Омске

Причины произошедшего устанавливаются.

Источник: УГИБДД РФ по Омской области

5 февраля в 18:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Предварительное расследование показало, что водитель автомобиля «Фольксваген», мужчина 1995 года рождения, двигался по улице Красный Путь и столкнулся с автомобилем «Киа», за рулём которого находился мужчина 1988 года рождения.

В результате столкновения медицинская помощь понадобилась пассажиру автомобиля «Киа» — девочке 2017 года рождения. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проверка продолжается.