Девочка пострадала в ДТП с участием двух автомобилей в Омске

5 февраля в 18:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Предварительное расследование показало, что водитель автомобиля «Фольксваген», мужчина 1995 года рождения, двигался по улице Красный Путь и столкнулся с автомобилем «Киа», за рулём которого находился мужчина 1988 года рождения.