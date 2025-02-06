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В Приамурье взыскали 18,5 млн рублей с золотодобывающей компании

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Благовещенский городской суд Амурской области обязал компанию «Россыпи» выплатить 18,5 млн рублей за загрязнение ручья при добыче золота. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

Источник: AP 2024

«Изучив материалы дела, суд признал факт причинения вреда водному объекту и обязал ООО “Россыпи” выплатить в пользу Приамурского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 18,5 млн рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб», — говорится в сообщении.

Согласно исковому заявлению, компания занимается добычей россыпного золота в Селемджинском районе. Проверка показала, что компания загрязнила ручей Антоновский. Сточные воды со взвешенными веществами попадали в водный объект, что негативно сказалось на экологической обстановке в районе.

экология