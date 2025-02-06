В Приамурье взыскали 18,5 млн рублей с золотодобывающей компании

«Изучив материалы дела, суд признал факт причинения вреда водному объекту и обязал ООО “Россыпи” выплатить в пользу Приамурского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 18,5 млн рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб», — говорится в сообщении.