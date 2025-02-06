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У жителя Магадана обнаружили нестандартные слитки драгметалла

МАГАДАН, 6 февраля. /ТАСС/. Житель Магаданской области хранил в арендуемой квартире и автомобиле четыре слитка из золото-серебряного сплава общей массой в 2 кг и стоимостью более 16 млн рублей. В отношении мужчины завели уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ РФ по Магаданской области.

Источник: AP 2024

«В арендуемой квартире, а также в автомобиле у подозреваемого обнаружено четыре нестандартных слитка металла, которые, согласно заключению эксперта, являются золото-серебренными сплавами общей массой более 2 кг на сумму свыше 16 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК России (незаконные хранение и перевозка драгметалла в крупном размере). Отмечается, что преступная деятельность выявлена в результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Магаданской области.

ФСБ
золото и драгметаллы