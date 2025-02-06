У жителя Магадана обнаружили нестандартные слитки драгметалла

МАГАДАН, 6 февраля. /ТАСС/. Житель Магаданской области хранил в арендуемой квартире и автомобиле четыре слитка из золото-серебряного сплава общей массой в 2 кг и стоимостью более 16 млн рублей. В отношении мужчины завели уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ РФ по Магаданской области.