У жителя Магадана обнаружили нестандартные слитки драгметалла

«В арендуемой квартире, а также в автомобиле у подозреваемого обнаружено четыре нестандартных слитка металла, которые, согласно заключению эксперта, являются золото-серебренными сплавами общей массой более 2 кг на сумму свыше 16 млн рублей», — рассказали в ведомстве.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК России (незаконные хранение и перевозка драгметалла в крупном размере). Отмечается, что преступная деятельность выявлена в результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Магаданской области.