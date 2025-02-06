Reuters сообщило об опознании всех 67 жертв столкновения самолета и вертолета в США

В ночь на 30 января рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk, после аварии они упали в реку Потомак. На борту гражданского авиасудна находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на вертолете — трое военных. Президент США Дональд Трамп сообщил об отсутствии выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне.