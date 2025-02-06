Reuters сообщило об опознании всех 67 жертв столкновения самолета и вертолета в США

«Официальные лица сообщили, что они опознали всех 67 человек, погибших в результате столкновения в воздухе на прошлой неделе самолета», — сообщает Reuters.
Также отмечается то, что теперь Инженерный корпус армии США рассчитывает полностью удалить все основные компоненты самолетов из реки Потомак. После этого специалисты планируют перейти к поднятию со дна останков второго воздушного судна — вертолета Black Hawk.
Ранее спасатели нашли и извлекли останки тел всех погибших в авиакатастрофе. Тела были обнаружены при извлечении хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак.
В ночь на 30 января рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk, после аварии они упали в реку Потомак. На борту гражданского авиасудна находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на вертолете — трое военных. Президент США Дональд Трамп сообщил об отсутствии выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне.
1 февраля стало известно, что тела трех членов экипажа военного вертолета были извлечены. В вертолете было трое военных: сержант Райан Остин О’Хара, старшина Эндрю Лойд Ивс и капитан Ребекка Лобах.