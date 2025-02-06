В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

«В аэропорту Волгограда (Гумрак) в 05:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Волгоград», — говорится в сообщении.