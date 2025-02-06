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В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

ВОЛГОГРАД, 6 февраля. /ТАСС/. Временные ограничения, введенные в аэропорту Волгограда для обеспечения безопасности, сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Аргументы и факты

«В аэропорту Волгограда (Гумрак) в 05:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Волгоград», — говорится в сообщении.