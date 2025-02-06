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В Челябинске рабочий получил ожоги из-за вспыхнувшей фритюрницы

Пострадавшего госпитализировали.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Фритюрница загорелась в шашлычной на улице Зальцмана в Челябинске. Пострадал сотрудник заведения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Рабочий попытался сам потушить вспыхнувшее масло, но не вышло. Тогда он вынес прибор на улицу, чтобы пламя не перекинулось на кухню.

С ожогами мужчину госпитализировали.

В МЧС напомнили, что горящее масло нельзя тушить водой. Прежде всего нужно отключить прибор от сети, затем — накрыть сковороду или фритюрницу крышкой или негорючим плотным материалом и позвонить пожарным. Если попытка справиться с огнём не принесла результата, лучше не рисковать и покинуть опасную зону.

пожары
МЧС