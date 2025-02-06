В Челябинске рабочий получил ожоги из-за вспыхнувшей фритюрницы

В МЧС напомнили, что горящее масло нельзя тушить водой. Прежде всего нужно отключить прибор от сети, затем — накрыть сковороду или фритюрницу крышкой или негорючим плотным материалом и позвонить пожарным. Если попытка справиться с огнём не принесла результата, лучше не рисковать и покинуть опасную зону.