В Челябинске рабочий получил ожоги из-за вспыхнувшей фритюрницы

Фритюрница загорелась в шашлычной на улице Зальцмана в Челябинске. Пострадал сотрудник заведения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Рабочий попытался сам потушить вспыхнувшее масло, но не вышло. Тогда он вынес прибор на улицу, чтобы пламя не перекинулось на кухню.
С ожогами мужчину госпитализировали.
В МЧС напомнили, что горящее масло нельзя тушить водой. Прежде всего нужно отключить прибор от сети, затем — накрыть сковороду или фритюрницу крышкой или негорючим плотным материалом и позвонить пожарным. Если попытка справиться с огнём не принесла результата, лучше не рисковать и покинуть опасную зону.