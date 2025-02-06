СК готовится предъявить обвинение по делу о посадке самолёта в поле под Новосибирском

По его словам, проведена сложная работа по определению характера и размера ущерба, а также осмотру воздушного судна и оценке состояния его агрегатов. Итоговая сумма ущерба пока не подсчитана, но уже превышает 1 миллион рублей. Расследование находится на завершающей стадии, детали дела не разглашаются до официального предъявления обвинения.