СК готовится предъявить обвинение по делу о посадке самолёта в поле под Новосибирском

Следственный комитет планирует в первом полугодии 2025 года предъявить обвинение в рамках уголовного дела о посадке пассажирского самолёта в пшеничном поле Убинского района Новосибирской области. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил первый заместитель главы Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте России Владимир Ануфриев.
По его словам, проведена сложная работа по определению характера и размера ущерба, а также осмотру воздушного судна и оценке состояния его агрегатов. Итоговая сумма ущерба пока не подсчитана, но уже превышает 1 миллион рублей. Расследование находится на завершающей стадии, детали дела не разглашаются до официального предъявления обвинения.