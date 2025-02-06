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ФСБ раскрыла схему вымогательства в Новосибирской области

Руководитель коммерческой организации вместе с подчинёнными организовал вымогательство денежных средств в особо крупном размере.

Источник: Следственный комитет РФ

Следственный комитет возбудил три уголовных дела в отношении троих жителей Новосибирской области. В зависимости от их роли и степени участия фигуранты подозреваются в преступлениях, связанных с коммерческим подкупом и вымогательством.

По данным следствия, руководитель коммерческой организации вместе с подчиненными организовал вымогательство денежных средств в особо крупном размере у представителя промышленного предприятия. Деньги требовались за подписание актов приема-передачи оборудования, за которое завод уже произвел оплату.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

СК
ФСБ