ФСБ раскрыла схему вымогательства в Новосибирской области

Следственный комитет возбудил три уголовных дела в отношении троих жителей Новосибирской области. В зависимости от их роли и степени участия фигуранты подозреваются в преступлениях, связанных с коммерческим подкупом и вымогательством.
По данным следствия, руководитель коммерческой организации вместе с подчиненными организовал вымогательство денежных средств в особо крупном размере у представителя промышленного предприятия. Деньги требовались за подписание актов приема-передачи оборудования, за которое завод уже произвел оплату.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.