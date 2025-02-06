В Башкирии пьяные водители устроили ДТП с пострадавшими

«Лоб в лоб столкнулись Hyundai Creta и Ford Mustang. Зажатого в автомобиле Hyundai и находящегося без сознания мужчину деблокировали и передали медикам», — добавили в пресс-службе МЧС по РБ.
В аварии водитель Hyundai и его 16-летний пассажир были госпитализированы. Также медпомощь потребовалась 27-летнему пассажиру Ford.
«Освидетельствование водителей показало, что они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз», — проинформировали в региональной госавтоинспекции.