В Приморье объявлен карантин из-за опасного вредителя

Напомним, что в конце прошлого года в Приморье был отменен карантин, введенный из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц в селе Кроуновка Уссурийского округа. Ранее карантин сняли на территории охотничьего хозяйства Уссурийского гарнизона, где инфекция поразила диких птиц.