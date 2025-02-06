В Приморье объявлен карантин из-за опасного вредителя

Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, ведомство установило карантинную фитосанитарную зону на площади 8,3 га. Трипс обнаружен на посадках огурцов, три очага заражения выявлены на 3 га.
Опасность подтвердили специалисты Дальневосточного филиала ВНИИКР. Власти разработали программу борьбы с вредителем.
Подобные карантинные зоны уже действуют в Ботаническом саду Владивостока и теплицах Артёма, где трипс атакует розы.
Напомним, что в конце прошлого года в Приморье был отменен карантин, введенный из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц в селе Кроуновка Уссурийского округа. Ранее карантин сняли на территории охотничьего хозяйства Уссурийского гарнизона, где инфекция поразила диких птиц.