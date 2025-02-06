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Водитель «Сузики Альто» сбил пешехода на автодороге «Иркутск-Жигалово»

Девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Качугском тракте пешеход попал под колеса автомобиля. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутска, произошло все утром 6 февраля 2025 в районе шестого километра автодороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово».

— По предварительной информации, 37-летний водитель «Сузуки Альто» сбил 24-летнюю сибирячку, которая переходила дорогу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора, — прокомментировали в ведомстве.

Пешеход получила травмы, сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. В связи с этим в Госавтоинспекции напомнили о важно соблюдения правил дорожного движения. Проезжую часть можно переходить лишь в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов. Животные выскочили на пути через ограждение, которое ранее сломали неизвестные.