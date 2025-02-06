Водитель «Сузики Альто» сбил пешехода на автодороге «Иркутск-Жигалово»

Пешеход получила травмы, сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. В связи с этим в Госавтоинспекции напомнили о важно соблюдения правил дорожного движения. Проезжую часть можно переходить лишь в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора.