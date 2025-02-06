Daily Mail: на Шри-Ланке две туристки умерли после дезинсекции номера в хостеле

По данным Daily Mail, у одной из девушек началась рвота и тошнота, её госпитализировали. Через некоторое время у другой девушки и её мужа были диагностированы такие же симптомы.
«Несмотря на усилия врачей, британка скончалась спустя несколько часов, а её соседка умерла позже. Муж погибшей немки остаётся в больнице», — говорится в статье.
Предполагается, что причиной отравления мог стать фосфин — вещество, которым проводилась обработка комнаты от клопов.
Ранее экспертиза подтвердила смерть четырёх детей под Красноярском от инсектицидов.
21 сентября многодетную семью из шести человек из села Красная Сопка в Красноярском крае госпитализировали с отравлением. В результате скончались четверо детей от шести до 13 лет.
Позднее на допросе глава семьи рассказал следователям, что плохо проветрил дом после обработки дихлофосом, которую он проводил незадолго до трагедии.