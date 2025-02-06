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Daily Mail: на Шри-Ланке две туристки умерли после дезинсекции номера в хостеле

На Шри-Ланке две туристки, предположительно, скончались из-за инсектицидов, которыми обработали их номер в одном из хостелов Коломбо для борьбы с постельными клопами.

Источник: РИА "Новости"

По данным Daily Mail, у одной из девушек началась рвота и тошнота, её госпитализировали. Через некоторое время у другой девушки и её мужа были диагностированы такие же симптомы.

«Несмотря на усилия врачей, британка скончалась спустя несколько часов, а её соседка умерла позже. Муж погибшей немки остаётся в больнице», — говорится в статье.

Предполагается, что причиной отравления мог стать фосфин — вещество, которым проводилась обработка комнаты от клопов.

Ранее экспертиза подтвердила смерть четырёх детей под Красноярском от инсектицидов.

21 сентября многодетную семью из шести человек из села Красная Сопка в Красноярском крае госпитализировали с отравлением. В результате скончались четверо детей от шести до 13 лет.

Позднее на допросе глава семьи рассказал следователям, что плохо проветрил дом после обработки дихлофосом, которую он проводил незадолго до трагедии.

здоровье