Разбудил громкий лай: домашний питомец уберег сибиряков от страшной трагедии

55-летняя сибирячка спокойно спала у себя в кровати, как вдруг раздался громкий лай собаки. Наверное, первая мысль — поворчать на питомца и, завернувшись в одеяло, уснуть. Но открыв глаза, женщина увидела, что полоток охватило яркое пламя, в комнате уже было полно дыма. Испугавшись, она разбудила мужа и сына, после им удалось выбежать из горящего дома.