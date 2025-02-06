Разбудил громкий лай: домашний питомец уберег сибиряков от страшной трагедии

Герои не носят плащи, герои ходят … на четырех лапах! Именно эта мысль возникает в голове после удивительной истории спасения, произошедшей на улице Строителей в Смоленщине ранним утром 6 февраля 2025.
55-летняя сибирячка спокойно спала у себя в кровати, как вдруг раздался громкий лай собаки. Наверное, первая мысль — поворчать на питомца и, завернувшись в одеяло, уснуть. Но открыв глаза, женщина увидела, что полоток охватило яркое пламя, в комнате уже было полно дыма. Испугавшись, она разбудила мужа и сына, после им удалось выбежать из горящего дома.
— Во время эвакуации 67-летний мужчина получил ожоги. Его передали медикам. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пламя охватило 140 квадратов. На месте происшествия работали 10 специалистов с применением трех единиц техники ведомства.