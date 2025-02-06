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Суд рассмотрит иск к владельцу танкера «Волгонефть-212» весной

Весной текущего года будет рассмотрен иск к ООО «Кама Шиппинг» — владельцу танкера «Волгонефть-212». Предварительное заседание уже назначил Арбитражный суд Краснодарского края.

Иск подала «Морспасслужба». Организация намерена взыскать с судовладельца расходы за ликвидацию разлива нефти в Черном море.

Заседание состоится 10 марта. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе сели на мель танкеры «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239», перевозивших мазут. Их крушение повлекло за собой экологическую катастрофу.