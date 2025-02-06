Иск подала «Морспасслужба». Организация намерена взыскать с судовладельца расходы за ликвидацию разлива нефти в Черном море.
Заседание состоится 10 марта. Информация об этом размещена в картотеке суда.
Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе сели на мель танкеры «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239», перевозивших мазут. Их крушение повлекло за собой экологическую катастрофу.
Суд рассмотрит иск к владельцу танкера «Волгонефть-212» весной
Весной текущего года будет рассмотрен иск к ООО «Кама Шиппинг» — владельцу танкера «Волгонефть-212». Предварительное заседание уже назначил Арбитражный суд Краснодарского края.
Иск подала «Морспасслужба». Организация намерена взыскать с судовладельца расходы за ликвидацию разлива нефти в Черном море.