Трое жителей Новосибирской области вымогали у руководства завода 13 млн рублей

Бывшие руководители предприятия Степакин и Виктор Арановский были задержаны в феврале 2022 года по подозрению в мошенничестве. Позднее в их отношении было возбуждено еще два уголовных дела — о преднамеренном банкротстве и легализации доходов, добытых преступным путем. По данным следствия, с 2016 по 2020 год фигуранты без ведома акционеров и членов совета директоров завода организовали заключение сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения ПАО «Тяжстанкогидропресс» выбыли здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доли в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 200 млн рублей.