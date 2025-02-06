Трое жителей Новосибирской области вымогали у руководства завода 13 млн рублей

«Вторым отделом по особо важным делам СУ СК России по Новосибирской области в отношении фактического руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 8 ст. 204 УК РФ (организация коммерческого подкупа, совершенного группой лиц, с вымогательством за незаконные действия), в отношении директора фирмы — по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в виде денег, совершенный группой лиц с вымогательством за незаконные действия), в отношении привлеченного ими посредника — по ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе)», — рассказали ТАСС в управлении.
Уточняется, что руководитель коммерческой организации совместно с подчиненными вымогал деньги у заместителя гендиректора промышленного предприятия за передачу высокотехнологичного оборудования, необходимого для производственного процесса. Оборудование находилось у новосибирских коммерсантов в лизинге, при этом завод за них уже рассчитался, однако за подписание актов его приема-передачи злоумышленники потребовали еще 13 млн рублей.
О фигурантах дела
По ходатайству следователя СК каждому из фигурантов дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца и предъявлено обвинение, добавили в региональном следственном управлении СК России.
Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, один из фигурантов дела — бывший генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин. Ранее он обвинялся в мошенничестве, растрате, преднамеренном банкротстве и отмывании денег. Остальные фигуранты — коммерсанты Сергей Рыль и Олег Ударцев.
Бывшие руководители предприятия Степакин и Виктор Арановский были задержаны в феврале 2022 года по подозрению в мошенничестве. Позднее в их отношении было возбуждено еще два уголовных дела — о преднамеренном банкротстве и легализации доходов, добытых преступным путем. По данным следствия, с 2016 по 2020 год фигуранты без ведома акционеров и членов совета директоров завода организовали заключение сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения ПАО «Тяжстанкогидропресс» выбыли здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доли в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 200 млн рублей.
«Тяжстанкогидропресс» — некогда один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования, основан в Новосибирске в 1939 году. Завод был включен в число системообразующих предприятий РФ.