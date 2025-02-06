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12 вагонов с «социальным» газом похитила ОПГ в Актюбинской области

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. 12 вагонов с «социальным» газом похитила ОПГ в Актюбинской области, сообщили в МВД Казахстана.

Источник: Polisia.kz

Задержал преступников УБОП при содействии прокуратуры и ДКНБ. Хищения совершали с месторождения. Фигуранты являются работниками одной из компаний в сфере добычи газа, отметили в МВД.

Они путем технических манипуляций с измерительными приборами емкостей для хранения топлива формировали неучтенный газ, который в последующем реализовывали ЖД транспортом. По пути следования с месторождения в направлении точки сбыта задержано 12 вагонов с похищенным газом.

Куандык Алпыс
представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД

Сейчас назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлена сумма ущерба. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, отметили в ведомстве.