В Приморье задержали 30 разыскиваемых преступников

Как рассказали в ведомстве, еще 30 граждан, находящихся в розыске, выявили в ходе патрулирования. Так, в Уссурийске за сутки пойманы двое разыскиваемых преступников. Один из них — 25-летний мужчина, подозреваемый в серии краж из супермаркетов. Его обнаружили на улице Некрасова и передали полиции.