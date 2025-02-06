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В Приморье задержали 30 разыскиваемых преступников

За минувшую неделю сотрудники Росгвардии в Приморском крае провели 254 выезда по сигналу «Тревога» и задержали 195 человек, из которых 44 подозреваются в преступлениях, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в ведомстве, еще 30 граждан, находящихся в розыске, выявили в ходе патрулирования. Так, в Уссурийске за сутки пойманы двое разыскиваемых преступников. Один из них — 25-летний мужчина, подозреваемый в серии краж из супермаркетов. Его обнаружили на улице Некрасова и передали полиции.

«В этот же день группа задержания Росгвардии на улице Александра Францева обнаружила жителя Уссурийска, который с 2022 года разыскивается по подозрению в совершении кражи», — рассказали в ведомстве. Им оказался 36-летний гражданин.