Финпирамида работала в Астане под видом продажи биологически активных добавок

Было установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.
Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге.
Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге.
В результате подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц.
Важно подчеркнуть, что все пострадавшие — пенсионеры, доверившиеся заманчивым обещаниям легкого дохода, не подозревая, что их сбережения станут частью схемы перераспределения средств между другими вкладчиками.
Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 36 млн тенге.
С санкции суда на указанную квартиру наложен арест.
Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Досудебное расследование продолжается.
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