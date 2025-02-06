Жители Хабаровского края семьями попадаются на уловки мошенников

Сотрудники полиции разыскивают лиц, причастных к совершению мошеннических действий в отношении троих жителей Хабаровского края. Две комсомольчанки потеряли около двух млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях, а житель Вяземского района по непроверенной ссылке попытался пополнить электронный кошелёк, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Комсомольчанка, пытаясь найти дополнительный заработок, откликнулась на рекламное сообщение электронной биржи. С ней связался «брокер-консультант» и рассказал о возможности заработать на инвестициях. Женщина скачала онлайн-приложение и перевела 500 тысяч рублей на реквизиты, которые ей сообщил консультант по телефону. То, что счет, на который нужно было перевести деньги, принадлежал физическому лицу, женщину не смутило.
Чтобы успокоить жертву, ей позволили вывести «проценты» — две тысячи рублей. В личном кабинете она видела «рост доходов» от «успешных сделок» на бирже, но когда она решила вернуть свои деньги, счет оказался заблокированным. Для разблокировки у нее потребовали оплатить страховку в 400 тысяч рублей или найти доверенное лицо.
Помочь комсомольчанке вызвалась ее племянница, под диктовку двух мужчин по видеозвонку она выполнила ряд действий на своем телефоне. В результате на ее имя был оформлен кредит на сумму 600 тысяч рублей, который вместе с ее накоплениями был отправлен на неизвестные счета. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона 500 тысяч рублей.
Когда доступ к денежным средствам на брокерском счете так и не был получен, женщины поняли, что общались с мошенниками, и обратились в полицию. Общая сумма причиненного материального ущерба составила около двух миллионов рублей.
Около 160 тысяч рублей потерял 33-летний житель Ванинского района. Мужчина долгое время пользуется обменником денежных средств на электронные монеты на сайте одной из бирж в мессенджере. В начале февраля путем перехода по ссылке он сделал несколько переводов на кошелек на сайте биржи. Часть денег поступила на его карту, а в дальнейшем поступления денежных средств на его банковские счета прекратились. После неуспешных попыток неоднократно связаться с представителями биржи в мессенджере он понял, что стал жертвой мошенников.