Жители Хабаровского края семьями попадаются на уловки мошенников

Около 160 тысяч рублей потерял 33-летний житель Ванинского района. Мужчина долгое время пользуется обменником денежных средств на электронные монеты на сайте одной из бирж в мессенджере. В начале февраля путем перехода по ссылке он сделал несколько переводов на кошелек на сайте биржи. Часть денег поступила на его карту, а в дальнейшем поступления денежных средств на его банковские счета прекратились. После неуспешных попыток неоднократно связаться с представителями биржи в мессенджере он понял, что стал жертвой мошенников.