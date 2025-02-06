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В Комсомольске-на-Амуре мужчина устроил стрельбу из-за музыки

51-летний нарушитель был задержан.

В ноябре 2024 года в Комсомольске-на-Амуре местный житель подал заявление в полицию, сообщив, что он с другом сидел в машине во дворе многоквартирного дома, когда к ним подошел мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он стал возмущаться громкой музыкой, и словесная перепалка переросла в более серьезный конфликт, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина ушел, вернулся с охотничьим ружьем и выстрелил в воздух, нарушив общественный порядок. К счастью, пострадавших не было. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, и злоумышленник был задержан. Оружие, зарегистрированное в установленном порядке, находится на ответственном хранении.

Расследование по делу о хулиганстве завершено. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.
Суд назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде.