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В Красноярском крае мужчина ограбил почтальона, разносившего пенсию

КРАСНОЯРСК, 6 фев — РИА Новости. Полицейские Красноярского края задержали в городе Назарово мужчину, похитившего у почтальона более 1,2 миллиона рублей, деньги предназначались для выплаты пенсий, сообщает краевой главк МВД.

Источник: © РИА Новости

«Четвертого февраля в дежурную часть… поступило сообщение от почтальона 1990 года рождения. Женщина рассказала, что в подъезде одного из домов города Назарово злоумышленник похитил ее сумку, в которой находилось более 1,2 миллиона рублей, предназначенных для выплат пенсий. После случившегося мужчина скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина был задержан по горячим следам. Им оказался местный житель 1987 года рождения, он дал признательные показания. Похищенные деньги были обнаружены и изъяты в полном объеме. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», ему грозит до 12 лет колонии.