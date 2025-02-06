В Красноярском крае мужчина ограбил почтальона, разносившего пенсию

«Четвертого февраля в дежурную часть… поступило сообщение от почтальона 1990 года рождения. Женщина рассказала, что в подъезде одного из домов города Назарово злоумышленник похитил ее сумку, в которой находилось более 1,2 миллиона рублей, предназначенных для выплат пенсий. После случившегося мужчина скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.