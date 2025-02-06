Полиция Владивостока устанавливает личность мужчины, найденного без признаков жизни на Луговой

Накануне в районе дома на Луговой, 75, прохожие обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Установить личность погибшего пока не удалось. Приметы: на вид 70 лет, седые волосы. Был одет в коричневую куртку с меховым подкладом, черную жилетку, бордовую рубашку, синий полукомбинезон, черные ботинки и черную кепку из кожзама.