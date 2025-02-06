В Артёме водитель автобуса избил подростка за неоплаченный проезд

Надзорное ведомство будет контролировать ход и результаты доследственной проверки по данному факту. Прокуратура также оценит, соблюдает ли перевозчик требования законодательства в сфере пассажирских перевозок. Напомним, в конце декабря 2024 года в Уссурийске водитель автобуса угрожал высадить из салона детей 11−12 лет из-за громких уведомлений на их телефонах. Мужчина неоднократно делал замечания школьникам, а затем пригрозил, что выкинет их из автобуса.