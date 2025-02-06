Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Артёме водитель автобуса избил подростка за неоплаченный проезд

Прокуратура контролирует расследование инцидента.

Источник: PrimaMedia.ru

В Артёме водитель автобуса избил несовершеннолетнего за неоплату проезда. Городская прокуратура взяла на контроль расследование инцидента. Вечером в среду, 5 февраля, водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Станция Угольная — Артём», напал на подростка из-за того, что тот не оплатил проезд. Мужчина догнал мальчика и ударил его по лицу и голове, причинив телесные повреждения.

Надзорное ведомство будет контролировать ход и результаты доследственной проверки по данному факту. Прокуратура также оценит, соблюдает ли перевозчик требования законодательства в сфере пассажирских перевозок. Напомним, в конце декабря 2024 года в Уссурийске водитель автобуса угрожал высадить из салона детей 11−12 лет из-за громких уведомлений на их телефонах. Мужчина неоднократно делал замечания школьникам, а затем пригрозил, что выкинет их из автобуса.