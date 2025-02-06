На Сахалине скорая помощь не смогла приехать на вызов из-за сугробов

Две скорые помощи застряли на улице Светлая, одна из машин смогла выехать, вторая забуксовала и ждала подмоги. Ситуация с дорогами в селе не улучшается годами, местные утверждают, что администрация ремонтирует те участки дорожного полотна, «которые и так в хорошем состоянии». Обращения жителей села остаются без ответа.