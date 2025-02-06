Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В жесткой аварии в Самарской области 6 феврали погибли два человека

Пенсионерка и 2-летний ребенок пострадали в аварии в Елховском районе.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла в Елховском районе ночью 6 февраля. На трассе Казань — Буинск — Ульяновск — подъезд к Самаре столкнулись КамАЗ и легковушка ВАЗ-2107.

— По предварительным данным, ВАЗ-2107 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, ВАЗ-2107 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения ГУ МВД России по Самарской области.

Легковушку от удара буквально смяло. В аварии погибли два человека — 47-летний водитель ВАЗа и его 38-летняя пассажирка. Также в легковой машине находились 68-летняя женщина и 2-летний малыш. Они выжили, но получили травмы, их отправили в больницу. Полицейские выясняют все детали этой аварии.