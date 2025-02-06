В жесткой аварии в Самарской области 6 феврали погибли два человека

Легковушку от удара буквально смяло. В аварии погибли два человека — 47-летний водитель ВАЗа и его 38-летняя пассажирка. Также в легковой машине находились 68-летняя женщина и 2-летний малыш. Они выжили, но получили травмы, их отправили в больницу. Полицейские выясняют все детали этой аварии.