Лжегадалка пообещала российскому пенсионеру вылечить его от рака и украла миллион рублей

35-летняя женщина с ребенком подошла на улице к пенсионеру и предложила избавить его от болезни. Мужчину она довела до дома, где попросила стакан воды для ребенка, и под этим предлогом попала в квартиру. Там лжецелительница настояла на проведении ритуала снятия порчи «через очищение денег» — нужно было собрать все сбережения, завернуть в платок, провести обряд и не трогать сверток две недели. Когда женщина ушла, пенсионер решил проверить деньги и обнаружил их пропажу.