В Минске мужчина разбил стекло в чужом автомобиле флаконом духов. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Говорится, что в Ленинское РУВД поступила информация про разбитое стекло в автомобиле Skoda. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что житель Минска припарковал свою машину у подъезда многоэтажки днем накануне. Когда он собрался уезжать, то заметил, что у него разбито стекло крышки багажника.
Кроме того, в момент осмотра багажника специалисты нашли флакон духов. Выяснилось, что он не принадлежит потерпевшему.
«На одной из сторон флакона был выявлен и изъят след пальца руки», — отметили в пресс-службе.
Минчанин разбил флаконом духов стекло в чужом автомобиле Skoda. Фото: sudexpert.gov.by.
В ГКСЭ добавили, что по подозрению в хулиганстве был задержан житель Минска 1991 года рождения, отрицавший свою причастность к данному происшествию. Специалист, сопоставив папиллярные узоры следа пальца руки, который был изъят в ходе места случившегося, с папиллярными узорами пальцев рук, пришел к выводу, что след пальца руки на флаконе духов принадлежит задержанному минчанину.
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