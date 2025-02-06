В Минске мужчина разбил стекло в чужом автомобиле флаконом духов

В ГКСЭ добавили, что по подозрению в хулиганстве был задержан житель Минска 1991 года рождения, отрицавший свою причастность к данному происшествию. Специалист, сопоставив папиллярные узоры следа пальца руки, который был изъят в ходе места случившегося, с папиллярными узорами пальцев рук, пришел к выводу, что след пальца руки на флаконе духов принадлежит задержанному минчанину.