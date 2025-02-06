В Кировском округе Омска «Лада Гранта» сбила пешехода

Сегодня в 8:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП на улице Волгоградской в Кировском округе. Водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил пенсионерку, которая переходила улицу в неположенном месте.
Женщина с травмами доставлена в больницу. Ведется расследование происшествия.
Еще одно ДТП с пострадавшим произошло накануне вечером. 5 февраля в 18:00 на Красном пути столкнулись два автомобиля, в результате пострадала одна из пассажирок, девочка 2017 года рождения.
Полиция устанавливает обстоятельства обоих происшествий и напоминают водителям и пешеходам о необходимости строгого соблюдения ПДД. Сложные погодные условия могут понизить обзор водителям, поэтому переходить дорогу необходимо только убедившись, что это безопасно.
Ранее мы писали, что в Омске задержали виновников стрельбы из страйкбольного автомата.