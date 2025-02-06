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В Кировском округе Омска «Лада Гранта» сбила пешехода

70-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в 8:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП на улице Волгоградской в Кировском округе. Водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил пенсионерку, которая переходила улицу в неположенном месте.

Женщина с травмами доставлена в больницу. Ведется расследование происшествия.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло накануне вечером. 5 февраля в 18:00 на Красном пути столкнулись два автомобиля, в результате пострадала одна из пассажирок, девочка 2017 года рождения.

Полиция устанавливает обстоятельства обоих происшествий и напоминают водителям и пешеходам о необходимости строгого соблюдения ПДД. Сложные погодные условия могут понизить обзор водителям, поэтому переходить дорогу необходимо только убедившись, что это безопасно.

Ранее мы писали, что в Омске задержали виновников стрельбы из страйкбольного автомата.