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В Уфе массово проверят водителей автобусов

В Уфе начались массовые проверки водителей автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе массово проверят общественный транспорт. О профилактической акции сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства намерены выявлять нарушения ПДД и правил перевозки пассажиров. Также они будут обращать внимание на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям.

Жителей Уфы попросили проявить понимание к массовой акции.

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