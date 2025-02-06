В Уфе массово проверят водителей автобусов

В Уфе массово проверят общественный транспорт. О профилактической акции сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Сотрудники ведомства намерены выявлять нарушения ПДД и правил перевозки пассажиров. Также они будут обращать внимание на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям.
Жителей Уфы попросили проявить понимание к массовой акции.
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