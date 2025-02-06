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В Арамиле грузовик сбил 12-летнего мальчика

В Арамиле на пешеходном переходе случилось ДТП с участием грузовика, в котором пострадал школьник.

Источник: ГАИ Свердловской области

В Арамиле вечером 5 февраля произошла авария, в которой пострадал школьник. Инцидент случился около 17:10 на улице Рабочей, рядом с домом № 103.

— В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. С места ДТП с травмой головы он доставлен в детскую городскую больницу № 9. Установлено, что ребенок направлялся из школы на автобусную остановку, чтобы уехать домой, — передает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.

Предварительно установлено, что ДТП случилось, когда мальчик пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На ребенка наехал грузовик марки Hyundai, за рулем которого был 36-летний мужчина с девятилетним водительским стажем. По результатам экспертизы он оказался трезв.

По словам водителя, мальчик появился на дороге неожиданно и он не смог избежать столкновения. На мужчину составлен административный протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходу (статья 12.18 КоАП РФ). В связи с происшествием проводится проверка.