В Арамиле грузовик сбил 12-летнего мальчика

Предварительно установлено, что ДТП случилось, когда мальчик пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На ребенка наехал грузовик марки Hyundai, за рулем которого был 36-летний мужчина с девятилетним водительским стажем. По результатам экспертизы он оказался трезв.