В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале

«Накануне спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России привлекались на поиски двух мужчин, которые, со слов родственников, 4 февраля выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе Максимихи и до настоящего момента не вернулись», — говорится в сообщении.