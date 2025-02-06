В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале

«Накануне спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России привлекались на поиски двух мужчин, которые, со слов родственников, 4 февраля выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе Максимихи и до настоящего момента не вернулись», — говорится в сообщении.
Спасатели обследовали 20 километров береговой линии и съезды на лед от населенного пункта Максимиха в сторону Улан-Удэ, а также три километра вглубь акватории озера Байкал. Поисковые работы продолжаются.