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В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале

УЛАН-УДЭ, 6 фев — РИА Новости. Двух рыбаков, пропавших на озере Байкал, ищут в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

«Накануне спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России привлекались на поиски двух мужчин, которые, со слов родственников, 4 февраля выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе Максимихи и до настоящего момента не вернулись», — говорится в сообщении.

Спасатели обследовали 20 километров береговой линии и съезды на лед от населенного пункта Максимиха в сторону Улан-Удэ, а также три километра вглубь акватории озера Байкал. Поисковые работы продолжаются.

МЧС