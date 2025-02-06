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12-летнего мальчика спустя два дня нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершились поиски 12-летнего Вадима, который пропал 3 февраля в Чкаловском районе города.

Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — сообщили волонтеры днем 5 февраля.

Помимо поисковиков ребенка искали сотрудники ОП № 13 УМВД России по Екатеринбургу.

Не сообщается, где ребенок провел двое суток, а также в каком состоянии и где его обнаружили.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге завершились поиски 12-летнего Евгения, который пропал 30 января на Эльмаше.

Розыском ребенка занимались волонтеры, на его поиски был ориентирован личный состав полиции Екатеринбурга.