12-летнего мальчика спустя два дня нашли в Екатеринбурге

Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — сообщили волонтеры днем 5 февраля.
Помимо поисковиков ребенка искали сотрудники ОП № 13 УМВД России по Екатеринбургу.
Не сообщается, где ребенок провел двое суток, а также в каком состоянии и где его обнаружили.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге завершились поиски 12-летнего Евгения, который пропал 30 января на Эльмаше.
Розыском ребенка занимались волонтеры, на его поиски был ориентирован личный состав полиции Екатеринбурга.