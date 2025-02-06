На рынке в Тольятти ночью 6 февраля сгорели торговые павильоны

Ночью 6 февраля в Тольятти произошел крупный пожар. На проспекте Степана Разина, напротив дома № 60, сгорели торговые павильоны на рынке. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, сигнал о пожаре в Автозаводском районе поступил в 03.44.
— Торговые павильоны горели на площади 45 квадратных метров, — уточнила пресс-служба регионального МЧС.
На борьбу с пожаром ушло больше часа. В 04.42 его локализовали, а в 04.51 — полностью потушили. На месте ЧП работали девять пожарных-спасателей и три единицы техники. Официальной информации о причинах пожара пока нет.