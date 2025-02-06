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Школьники спасли жизнь бабушки в Абайской области

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. Школьники спасли жизнь бабушки в Абайской области.

Об учениках класса «Жас Сарбаз» при школе в Кокпектинском районе рассказал акимат региона.

Они помогали пожилым людям, очищая их дворы от снега и выполняя работу по дому в рамках акции «Уважение к старшим». В один из дней трое учеников: Расул Бактыбеков, Ертай Аипказы и Ерасыл Дауитхан отправились помогать одинокой бабушке Фелисаде Арабеж.

Тут и произошло непредвиденное, подробности рассказал один из учеников:

Мы пришли к бабушке под руководством нашего офицера-воспитателя Талгата Токтарулы. Когда мы прибыли, в доме горел свет. Постучав в дверь и позвонив в звонок, мы не получили ответа. Это показалось нам подозрительным, и мы спросили соседей, когда они в последний раз видели бабушку. Услышав, что она не выходила из дома последние два дня, мы приняли решение действовать незамедлительно.

рассказал один из учеников Ертай Аипказы

Вместе с соседями ученики разбили окно и вошли в дом, где обнаружили бабушку, лежащую без сознания. Они сразу вызвали скорую помощь, и врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

Таким образом, благодаря бдительности учеников и их воспитателя, удалось спасти жизнь человека, отметили в акимате. Сейчас 85-летняя Фелисада Арабеж проходит лечение в больнице.