Школьники спасли жизнь бабушки в Абайской области

Мы пришли к бабушке под руководством нашего офицера-воспитателя Талгата Токтарулы. Когда мы прибыли, в доме горел свет. Постучав в дверь и позвонив в звонок, мы не получили ответа. Это показалось нам подозрительным, и мы спросили соседей, когда они в последний раз видели бабушку. Услышав, что она не выходила из дома последние два дня, мы приняли решение действовать незамедлительно.