Волгоградку из-за неуплаты алиментов на пятерых детей лишили свободы

Женщина, проживающая в Дубовском районе, лишена родительских прав, пятеро ее детей находятся под опекой. Согласно решению суда, ее обязали каждый месяц перечислять часть заработка на их содержание, но обязательств своих она не выполняла. Сумма долга достигла более 1 млн рублей.