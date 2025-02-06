Волгоградку из-за неуплаты алиментов на пятерых детей лишили свободы

Женщина, проживающая в Дубовском районе, лишена родительских прав, пятеро ее детей находятся под опекой. Согласно решению суда, ее обязали каждый месяц перечислять часть заработка на их содержание, но обязательств своих она не выполняла. Сумма долга достигла более 1 млн рублей.
Должницу привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде 10 суток ареста, однако это не побудило ее начать выплачивать алименты. Тогда было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ.
Суд приговорил женщину к исправительным работам, но к ним она не приступила, поэтому наказание заменили на лишение свободы сроком на один год с отбыванием в колонии-поселении.