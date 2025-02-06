В среду, 5 февраля, в Крыму уничтожили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Опасные предметы нашли в Керчи и в Джанкойском районе. Сотрудники МЧС обнаружили три минометных мины и одну ручную гранату. Все эти опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.
«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.
Всего к операции привлекли 15 человек и четыре единицы техники.