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В Крыму уничтожили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Их нашли в Керчи и в Джанкойском районе.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 5 февраля, в Крыму уничтожили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Опасные предметы нашли в Керчи и в Джанкойском районе. Сотрудники МЧС обнаружили три минометных мины и одну ручную гранату. Все эти опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли 15 человек и четыре единицы техники.

МЧС