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Припаркованная «девятка» едва не сгорела дотла во дворе на окраине Омска

Автомобиль загорелся из-за неисправности.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в среду, 5 февраля, «девятка» вспыхнула во дворе дома на улице Есаульской на Московке. С огнем боролись пять пожарных. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Автомобиль загорелся около 20:38. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Время ликвидации открытого горения — в 20:47.

Пламя повредило оборудование моторного отсека, обшивку внутри салона и лакокрасочное покрытие на капоте.

Предварительная причина возгорания — неисправность систем, узлов и механизмов.

Ранее «КП Омск» сообщала, омские спасатели вывели 27 человек из горящего многоквартирного дома на проспекте Мира.