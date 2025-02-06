Припаркованная «девятка» едва не сгорела дотла во дворе на окраине Омска

Вечером в среду, 5 февраля, «девятка» вспыхнула во дворе дома на улице Есаульской на Московке. С огнем боролись пять пожарных. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Автомобиль загорелся около 20:38. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Время ликвидации открытого горения — в 20:47.
Пламя повредило оборудование моторного отсека, обшивку внутри салона и лакокрасочное покрытие на капоте.
Предварительная причина возгорания — неисправность систем, узлов и механизмов.
Ранее «КП Омск» сообщала, омские спасатели вывели 27 человек из горящего многоквартирного дома на проспекте Мира.